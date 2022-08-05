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Eylemler işe yaramadı, yasada değişiklikler onaylandı

05 Ağustos 2022 Cuma 21:26
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Eylemler işe yaramadı, yasada değişiklikler onaylandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, bugün gerçekleştirilen Yüksek Danışma Kurulu'nda görüşülerek onaylanan Öğretmenler Yasası değişiklik önerilerini, gerekçeleriyle birlikte kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri, bugün gerçekleştirilen Yüksek Danışma Kurulu toplantısında ele alınmıştır.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve danışman olarak Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ katılmıştır.

Yasa üzerinde öngörülen değişiklik önerileri, oybirliği ile onaylanarak, Meclis Genel Kuruluna sevk edilmek üzere Bakanlar Kurulu’nun gündemine gönderilecektir.

Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri,  Bakanlar Kurulunun onayı ve Mecliste görüşülerek kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecektir.

Bu çerçevede, 5 Ağustos 2022 tarihli Yüksek Danışma Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanan Öğretmenler Yasası değişiklik önerileri, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

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