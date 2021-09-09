Eylemler ve Grevler Kapıda

Ülkedeki pahalılığı ve asgari ücretin hala belirlenememesini eleştiren Bengihan, “Bizim yaptığımız açlık sınırı belirleme çalışmamızda, 4 kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı 148 TL’dir. Yani 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcaması 148 TL’dir. Ancak okulların açılacağı bu dönemde bir okul çantasının fiyatı en az 200 TL’dir. Bir ailenin bir günlük gıda harcamasını kesmesi gerekir ki, o çantayı alabilsin. Daha bunun defteri, kitabı, kalemi, silgisi var. Gazeteler okul harcamasının 2 bin-3 bin TL’lere çıktığını söylüyor. Asgari ücretli bunu nasıl karşılayacak? Zaten zorunlu gıda harcamasını dahi karşılayamıyor. Biz hesap yaptık, bugünkü asgari ücretle 638 TL eksiliyor. Bu rakamlara göre 5 gün aç kalacak. Çünkü maaşı yetmiyor. Bunlar maalesef ülkemizin gerçekleridir” dedi.

Asgari ücretin belirlenmesi için KTAMS olarak her türlü eylem ve grevi yapacaklarını söyleyen Bengihan, “Bir taraftan emekçiler inim inim inlerken, bu ülkenin mutluluğundan bahsedemeyiz. Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenmezse, eylemlere de başlayacağız. Özel sektör için her türlü grev ve eylem hakkımızı kullanacağız. Markete girildiği zaman, marketteki fiyatlardan herkes, ülkedeki pahalılığı anlıyor. Domatesin üretildiği mevsimdeyiz, domatesin fiyatı 12-13 TL’ye çıkıyor. Bir markete gidip, böylesi bir pandemi döneminde, sağlığınız ve hijyeniniz için temizlik malzemesini alın, 500 TL’nin altında marketten çıkamazsınız” dedi.