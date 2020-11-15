Fahrettin Koca: “Lefkoşa’ya yapılacak yeni hastanenin de inşaatına yakında başlanacak”

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Koca, konuşmasına KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu süreçte canını veren şehitlere ve bu uğurda mücadele veren gazilere minnettarlığını dile getirerek başladı.

Koronavirüs sürecinin dünyada hız kesmeden can almaya devam ettiğini hatırlatan Fahrettin Koca, Türkiye’deki sağlık sisteminin dünyada gıpta edilen bir noktaya geldiğini söyledi.

Her alanda olduğu gibi KKTC ile Türkiye’nin her zaman iş birliği içerisinde olduğunu ve olmaya devam edeceğinin altını çizen Koca, birçok projeye daha imza atılacağını söyledi.

“ACİL DURUM HASTANESİ, SADECE SALGIN İÇİN DEĞİL HER TÜRLÜ DURUMA ÇARE OLACAK”

Fahrettin Koca, Lefkoşa’da yapılan Acil Durum Hastanesi’nin Türkiye’deki hastanelerin standardında yapıldığını söyleyerek bu hastanenin Türkiye’deki hastanelerle birlikte 3. hastane olduğunu aktardı.

Hizmete giren Acil Durum Hastanesi’nin sadece salgın sürecinde hizmet etmeyeceğinin altını çizen Koca, ileri düzey ameliyatların da gerçekleştirileceği, her türlü sağlık durumu için gelişmiş bir hastane olarak hizmet vereceğini belirtti.

“LEFKOŞA’NIN YENİ HASTANESİ İÇİN YAKINDA İNŞAATA BAŞLANACAK”

Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni hastanenin de projesinin 9 Ekim’de yapıldığını hatırlatan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 yataklı modern hastanenin de yakında inşaata başlanacağını söyledi.

“ÖNLEMLERE SIKI SIKI UYUN”

Konuşmasının sonunda ‘tedbirlere uyun’ çağrısı yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte çok sıkı çalışan sağlık çalışanlarının hakkını ödenemeyeceğini vurgulayarak alınan önlemlere sıkı bir şekilde uyulmasının önemine dikkat çekti.

KIBRIS POSTASI