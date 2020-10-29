Faiz Sucuoğlu: UBP üzerinden oyun oynatmayız

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkan adayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası'nda katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

UBP Genel Başkan seçimi hakkında konuşan Sucuoğlu, Cumartesi günü gerçekleşecek olan kurultayın ardından seçilen adayın çok süratli bir şekilde karar üretmek zorunda olduğunu belirterek “hükümet boş…” dedi.

“Bu geminin kaptanının kim olacağını tespit edip, oy kullanmalılar"

Tüm adayların gecelerinin gündüzlerinin birbirine karıştığını dile getiren Sucuoğlu, “üyelerimizin oy kullanması çok önemli. Bu geminin kaptanının kim olacağını tespit edip, kendi hür vicdanları ve beyin süzgecinden geçirerek oy vermelidirler” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlık seçimine UBP tabanından yoğun bir ilgi olacağını söyleyen aday Sucuoğlu, “Önemli olan ülkenin ekonomik kriz içerisindeyken çözüm odaklı çalışan ve üretebilecek bir Başbakan seçilmesi” dedi.

“UBP üzerinden oyun oynatmayız”

Dün yapılan ve sonuçları dolayısıyla oldukça tepki çeken Murat Gezici’nin yaptığı anket hakkında da konuşan Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, anketlerin hâlâ yapıldığını söyleyerek “Anket yaparken tarafsız olunmalı, sizi para yönlendirmemeli” diyerek yapılan anketi eleştirdi.

Anket sonucunun para karşılığında düzenlenmiş bir sonuç olduğunu aktaran Sucuoğlu, ‘güdülü ve amaçlı’ bir olay olduğuna işaret ederek UBP tabanında yer alan vatandaşlardan oldukça tepki çektiğini belirtti. Sucuoğlu, vatandaşların “UBP içerisinde bu kadar da oyun oynanmaz” şeklinde tepkiler olduğunu belirtti.

“UBP üzerinden oyun oynatmayız” diyen Sucuoğlu, anketten önce parti içerisinde seviyeli bir yarış olduğunu fakat korku ve endişe içerisinde olan adaylardan birinin bu yolu tercih ettiğini söyledi.

“Alay konusu oldu...”

Yapılan anketin art niyetle yapılmış bel altı ve çirkin bir olay olduğunu dile getiren Genel Başkan adayı Sucuoğlu, “Manipüle edici ve parti içi huzuru, barışı etkileyen şeyler bunlar” dedi. Sucuoğlu, yapılan anketin bir algı operasyonu olduğunu ancak istenilen geri dönüşü alamadığına işaret ederek, alay konusu olduğunu belirtti.

“Mahalle politikasından çıkmalıyız”

Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Genel Başkanlık manifestosuna da değinerek en önemlilerinden birinin şeffaflık olduğunu ve siyasetin ilime, bilime dayandırılması gerektiğini ve bunun için önemli adımlar atılacağının altını çizdi.

“Mahalle politikasından, köy politikasından çıkmamız gerekir” diyen Sucuoğlu, dürüstlük ve şaibeden uzak yeni bir yönetim olması adına önemli çalışmalar yapacağını dile getirdi.

KKTC’nin şu ana kadar çektiği sıkıntıların sebebi olarak tanınmamışlığı olduğunu aktaran Sucuoğlu, “bunu avantaja çevirerek Kuzey Kıbrıs’ı yatırımcı dostu bir ülke yapacağız. Hellim satmakla, portakal satmakla bu ülke zengin olmaz…” dedi.

Sucuoğlu, ülkenin, performansı düşük orta kalitede bir hükümeti bu durumda kaldıramayacağını, 24 saat çalışarak ekonomik anlamda adımlar atılacağını söyledi.

“2013'de yaşananlar dünya siyasi tarihinde tektir”

Güvensizlik Önergesi adı altında 2013 yılında yazılan bir dilekçede, UBP Genel Başkan adayı olan Hasan Taçoy’un imzası olmasına ilişkin açıklama yapan Sucuoğlu, “Dünya siyasi tarihinde tektir” diyerek böyle bir olayın bir daha da olmayacağını belirtti.

Sucuoğlu, “Kendi partisini düşürmek için çalışan bir partili vekil” ifadelerini kullanarak yanlış bir olay olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası