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Falyalı Londra’daki futbol liglerimizin ana sponsoru oldu

Halil Falyalı’dan, Londra’daki gençlerimize ve toplumumuza anlamlı destek.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:23
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Falyalı Londra’daki futbol liglerimizin ana sponsoru oldu

KKTC’de özellikle pandemi sürecinde yaptığı yardımlarla dikkat çeken ancak yıllardır ülkede özellikle futbola katkıları ile bilinen iş insanı Halil Falyalı, Londra’daki gençlerimize de destek veriyor.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) liglerinin iki yıl süreyle sponsorluğunu Falyalı Grup üstlendi.

Falyalı Grup, iki yıl Londra’daki kardeşlerimizin futbol liglerinin ana sponsoru olacak.

Sponsorluk anlaşması geçtiğimiz gün Grup Başkanı Halil Falyalı ile LTTFF Başkanı Osman Ercen arasında imzalandı.

Ercan, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada Falyalı’ya teşekkür etti.

Ercen şöyle konuştu:
“44 yılını dolduran Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı olarak iş insanı Halil Falyalı’ya yönetim kurulum ve şahsım adına çok teşekkür ederim. TTFF 1.Lig , 2.Lig ve Veteranlar Ligleri için yapmış olduğu destek ve katkı çok değerlidir ve büyük önem taşımaktadır. İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini her platformda ifade eden Sayın Halil Falyalı ile yakın ilişkilerimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıLondra Türk Toplumu Futbol FederasyonuFalyalı Grup
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