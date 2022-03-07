FALYALI SUİKASTİ! İşte Cemil Önal...

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat’ta haince pusuya düşürülerek öldürülmesine ilişkin Türkiye’de yürütülen soruşturmada Falyalı’nın yakınındaki Cemil Önal’ın baz sinyalleri ve uçuş bilgileri Söylemezler Çetesi’nden çıktı.
İstanbul’daki mahkeme tutanaklarında adı geçen Cemil Önal’ın örgüt üyesi olduğu yönündeki iddialar tutanaklara geçti.
Mehmet Faysal Söylemez ile Cemil Önal’ın telefonlarının İstanbul Şişli’deki Söylemez Hukuk Bürosu yakınlarından cinayetle bağlantılı kişiler ile aynı anda baz sinyali verdiği ortaya çıktı.
Türkiye’de ve KKTC’de soruşturması hala süren hain suikastle ilgili soruşturmada Cemil Önal’ın tutuklanması bekleniyor.
Uçuş bilgilerinin Söylemezler Çetesi’nin cep telefonlarında çıkan Cemil Önal…