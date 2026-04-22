-ÖZEL HABER-

Körfez’de yaşanan savaşın gölgesinde turizm sektöründeki belirsizlik sürerken, Kuzey Kıbrıs’ta özellikle küçük ölçekli oteller ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Lapida Otel Direktörü Fethi Özboğaç, sektördeki daralmayı ve yaşanan sorunları detaylı şekilde değerlendirdi.

“Yabancı turistte düşüş, dengeler değişti”

Özboğaç, küçük otellerin müşteri profilinin ağırlıklı olarak yabancılardan oluştuğunu ancak son 2-3 yıldır bu pazarda ciddi bir gerileme yaşandığını söyledi. İngiliz turist sayısında belirgin bir düşüş olduğunu vurgulayan Özboğaç, Türkiye’den gelen turist sayısında artış olmasına rağmen bu grubun daha çok şehir merkezine yakın otelleri tercih ettiğini belirtti. Lapta bölgesindeki küçük ve şehir dışındaki tesislerin ise bu hareketlilikten yeterince pay alamadığını ifade etti.

“Savaş tuz biber oldu”

Savaşın turizm üzerindeki etkisinin de hissedildiğini dile getiren Özboğaç, “Zaten düşüş vardı, savaş adeta tuz biber oldu. Türkiye pazarı da artık sallanmaya başladı” dedi. Bu yıl özellikle küçük oteller açısından ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Özboğaç, durumun sektör için endişe verici olduğunu vurguladı.

Özboğaç: Küçük otellerde kalite düşüyor

Türkiye pazarına yönelik “Ada Kıbrıs” çalışmaları kapsamında bir miktar geri dönüş alındığını belirten Özboğaç, buna rağmen sektörün ana pazarı olan İngiliz turistler için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini söyledi. Küçük tesislerin zaman içinde kalite kaybı yaşadığını da dile getiren Özboğaç, artan maliyetler nedeniyle personel ödemelerinde zorlanıldığını, bu nedenle bazı işletmelerin personel çıkarmak zorunda kaldığını ve bunun hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Tatil evleri küçük otelleri zorluyor”

Kiralık tatil evlerinin (Airbnb) küçük oteller için büyük bir tehdit haline geldiğini belirten Özboğaç, bu alandaki denetim eksikliğine dikkat çekti. “Eskiden internette Lapta aratıldığında oteller çıkardı, şimdi yüzlerce kiralık ev çıkıyor” diyen Özboğaç, bölgede “oteller bölgesi” olarak bilinen alanda bugün sadece 3 otelin kaldığını söyledi.

Özboğaç: Lapta’da turizm geriledi

Lapta’daki turizm gerilemesinin 1995’li yıllarda başladığını ifade eden Özboğaç, casino turizmine ayak uydurulamamasının ardından bölgenin kültür turizmine yöneldiğini ancak zamanla yabancı turistin azaldığını ve tesislerin kapanmaya başladığını belirtti. Bir dönem 15 tesisin bulunduğu bölgede bugün yalnızca 2 tesisin ayakta kaldığını, genel olarak ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

“Maliyetler üç kat arttı”

Artan maliyetlerin sektörü daha da zorladığını vurgulayan Özboğaç, özellikle yabancı işçi maliyetlerinin 400 eurodan 1000 euroya çıktığını, buna karşın otel fiyatlarının aynı kaldığını söyledi. Tüm girdilerde yaklaşık yüzde 300’lük artış yaşandığını belirten Özboğaç, bu durumun işletmeleri sürdürülemez bir noktaya getirdiğini ifade etti.

“2026 yazından umut yok”

2026 yaz sezonuna ilişkin beklentilerin de olumsuz olduğunu dile getiren Özboğaç, savaşın henüz sona ermemiş olmasının belirsizliği artırdığını söyledi. Turizm sektörünün özellikle personel çalıştıran tesisler açısından çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Özboğaç, “Maliyetler yüksek, savaş var, kiralık evler haksız rekabet yaratıyor. Ayakta kalmaya çalışıyoruz ama yaz sonunda ne olacağını kestirmek zor” dedi.

“Tesislerin yüzde 80’i kapandı”

Sektörde ciddi bir küçülme yaşandığını ifade eden Özboğaç, “Tesislerin yaklaşık yüzde 80’i kapandı, sadece yüzde 20’si ayakta kalabildi. Önümüzdeki süreçte daha fazla kapanma olabilir” diyerek tabloyu özetledi.

Bora Beyoğlu: Savaş iptalleri artırdı

Lapta bölgesinde faaliyet gösteren Sempati Otel Direktörü Bora Beyoğlu da sektörde yaşanan daralmanın her geçen gün daha da ağırlaştığını söyledi.

Beyoğlu, yılın başında turizm hareketliliğinin olumlu seyrettiğini ancak savaşın başlamasıyla birlikte büyük iptaller yaşandığını belirtti. Yaz sezonuna ilişkin beklentilerin de zayıf olduğunu ifade eden Beyoğlu, sektörün “parlak görünmediğini” vurguladı.

“Yabancı pazar kaybedildi”

Pandemi sonrası turizmde ciddi bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Beyoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın yabancı turist pazarını büyük ölçüde kaybettiğini söyledi. Türkiye pazarının öne çıktığını ancak bunun küçük oteller için yeterli olmadığını belirten Beyoğlu, yabancı müşteri oranının neredeyse yok denecek seviyeye gerilediğini ifade etti.

“Küçük oteller yalnız bırakıldı”

Küçük ölçekli işletmelerin desteklenmediğine dikkat çeken Beyoğlu, hükümet politikalarının büyük otellerle küçük işletmeleri aynı kategoride değerlendirdiğini belirtti. Bu durumun küçük otelcileri dezavantajlı hale getirdiğini kaydeden Beyoğlu, sektörde özel destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Beyoğlu: Lapta’da ayakta kalan az sayıda otel var

Beyoğlu, Lapta bölgesinde turizmin ciddi gerileme yaşadığını belirterek, bölgede açık kalan otel sayısının oldukça azaldığını ifade etti. “Kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz” diyen Beyoğlu, mevcut koşulların sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

“Artan maliyetler işletmeleri zorluyor”

Yükselen maliyetlerin işletmeleri ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Beyoğlu, enerji giderlerinin büyük yük oluşturduğunu belirtti. Güneş paneli yatırımı yapmalarına rağmen yüksek elektrik faturaları ödemeye devam ettiklerini söyleyen Beyoğlu, boş otellerin dahi ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Beyoğlu: Tatil evleri haksız rekabet yaratıyor

Kiralık tatil evlerinin kontrolsüz şekilde yaygınlaştığını ifade eden Beyoğlu, bu durumun küçük oteller için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Vergi ve denetim eksikliği nedeniyle bu alanın haksız rekabete yol açtığını belirten Beyoğlu, turistlerin önemli bir kısmının bu tür konaklama seçeneklerine yöneldiğini dile getirdi.

Turizm sektöründe yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü belirten Beyoğlu, gerekli adımlar atılmadığı takdirde küçük otellerin ayakta kalmasının daha da zorlaşacağı uyarısında bulundu.

Kıroğlu: Geçen yıla göre rezervasyonlar çok geride

Meryem’s Hotel Direktörü Uğur Kıroğlu da mevcut tabloya ilişkin Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

Kıroğlu, sezonun başında savaş nedeniyle ciddi iptaller yaşandığını belirterek, küçük otellerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi. “Biz 10 odalı bir tesisiz. 3-4 iptal geldiğinde kapasitemiz yarı yarıya düşüyor” diyen Kıroğlu, füzelerin düşmesinin ardından rezervasyonlarda kısa süreli bir toparlanma yaşandığını ancak belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl aynı dönemde yaz sezonu için doluluk oranlarının yüksek olduğunu hatırlatan Kıroğlu, bu yıl ise ciddi boşluklar bulunduğunu kaydetti. Mevcut durumun büyük ölçüde savaşla bağlantılı olduğunu belirten Kıroğlu, sürecin seyrine göre sezonun şekilleneceğini dile getirdi.

“Devlet desteği yok, maliyetler artıyor”

Turizm sektörüne yönelik devlet desteklerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Kıroğlu, daha önce uygulanan bazı teşviklerin de kaldırıldığını söyledi. Özellikle üçüncü ülke vatandaşlarının istihdamına yönelik indirimlerin kaldırılmasının maliyetleri artırdığını belirten Kıroğlu, enerji, KDV ve sosyal sigorta alanlarında da herhangi bir destek olmadığını ifade etti.

Kıroğlu: En büyük gider personel”

Artan hayat pahalılığıyla birlikte personel maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirten Kıroğlu, asgari ücret artışlarının maaşlara yansıdığını ancak oda fiyatlarına aynı oranda zam yapılamadığını söyledi. “Biz sürekli zam yapan bir sektör değiliz. Maliyetler artıyor ama oda fiyatlarını aynı oranda yükseltemiyoruz” dedi.

“Tatil evleri sektörü etkiliyor”

Kiralık tatil evlerinin oteller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Kıroğlu, bu durumun rekabeti zorlaştırdığını dile getirdi. Türkiye’den gelen turistlerin ağırlıkta olduğunu ancak ekonomik koşulların ve bölgedeki gelişmelerin talebi etkilediğini belirtti.

Kıroğlu: Altyapı sorunu gelir kaybına yol açıyor

Çatalköy bölgesindeki altyapı sorunlarına da dikkat çeken Kıroğlu, otelinin bulunduğu yolda aylardır asfalt çalışmasının tamamlanmadığını söyledi. “Nisan ayına geldik, tesisimin önünde hâlâ asfalt yok. Toz ve toprak nedeniyle insanlar kahvaltıya bile gelmek istemiyor. Bu da ciddi gelir kaybı yaratıyor” dedi.

Yol çalışmasının yaklaşık 9 aydır tamamlanmadığını belirten Kıroğlu, bu durumun doğrudan turizmi etkilediğini ve yetkililerin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilpınar: Rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 20-30 düştü

Bellapais Gardens Direktörü Erkan Yeşilpınar, rezervasyonlardaki düşüş, artan maliyetler ve yapısal sorunlar nedeniyle sektörün ciddi bir çıkmazda olduğunu söyledi.

Yeşilpınar, hem Avrupa hem de Türkiye pazarında rezervasyonların gerilediğini belirterek, geçen yıla kıyasla yüzde 20-30 oranında düşüş yaşandığını ifade etti. Savaşın etkisinin hissedildiğini ancak sektörün zaten öncesinde de sorunlu olduğunu vurguladı.

“2026 için umut yok”

Artan döviz kuru ve yüksek enflasyonun işletmeleri zorladığını dile getiren Yeşilpınar, mevcut ekonomik ortamda sürdürülebilirliğin giderek zorlaştığını söyledi. Turizmin ileriye dönük planlama gerektiren bir sektör olduğuna dikkat çeken Yeşilpınar, “Acenteler bizden 2027 fiyatlarını istiyor ama biz 2-3 ay sonrasını bile göremiyoruz” dedi.

Yeşilpınar: Sektör casino turizmine kaydı

Kuzey Kıbrıs’ta turizmin büyük ölçüde casino otellerine yöneldiğini belirten Yeşilpınar, gelen turistlerin önemli bir kısmının bu tesisleri tercih ettiğini söyledi. Küçük ve butik otellerin ise bu yapı içinde geri planda kaldığını ifade etti.

“Kıbrıslı aile işletmeleri tükeniyor”

35 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Yeşilpınar, kendileri gibi Kıbrıslı aile işletmelerinin sayısının çok azaldığını söyledi. “Bizim gibi 5-6 aile kaldı, onlar da can çekişiyor” diyen Yeşilpınar, Manolya Otel’in de artık faaliyetlerini durdurma kararı aldığını ve satışa çıkarıldığını belirtti.

“Tanıtım yetersiz, pazar Türkiye’ye bağımlı”

Turizm Bakanlığı’nın “Ada Kıbrıs” projesini olumlu bulduklarını ancak sektörün Türkiye pazarına aşırı bağımlı hale geldiğini ifade eden Yeşilpınar, Türkiye’den gelen turistlerin büyük oranda casino otelleri tercih ettiğini söyledi. Ülkenin doğal ve kültürel değerlerinin yeterince tanıtılmadığını da sözlerine ekledi.

“Tatil evleri haksız rekabet yaratıyor”

Kiralık tatil evlerinin sektörde adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğunu vurgulayan Yeşilpınar, otellerin çok sayıda vergi kalemiyle yükümlü olduğunu ancak bu tür işletmelerin aynı denetime tabi olmadığını belirtti.

Yeşilpınar: Destek şart

Küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin ayakta kalabilmesi için acil destek gerektiğini ifade eden Yeşilpınar, elektrik, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı katkıları ile düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması gerektiğini söyledi.

“Tesisler yenilenemiyor”

Artan maliyetler nedeniyle yatırım yapılamadığını belirten Yeşilpınar, tesislerin zamanla yıprandığını ve tercih edilebilirliğini kaybettiğini dile getirdi.

Yeşilpınar, mevcut koşullarda küçük otellerin göz ardı edildiğini belirterek, “Biz gerçek anlamda turizm yapıyoruz ve bu yükü taşıyoruz. Artık korunmamız ve desteklenmemiz gerekiyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Beydağlı: Savaş turizmi durma noktasına getirdi

Kuzey Kıbrıs’ta turizm sektöründe yaşanan daralma sürerken, Denizkızı Otel Genel Müdürü Niyazi Beydağlı da sektördeki son duruma ilişkin Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Beydağlı, savaşın etkisiyle rezervasyonların ciddi şekilde düştüğünü ve iptallerin arttığını söyledi.

Beyoğlu, yaşanan savaşın turizmi doğrudan etkilediğini belirterek, “Rezervasyonlar yok denecek kadar az. Çok sayıda iptal aldık. Normale dönmek için savaşın tamamen bitmesi gerekiyor” dedi.

“Avrupa ve Türkiye pazarında düşüş”

Hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan gelen turist sayısında ciddi azalma yaşandığını ifade eden Beydağlı, özellikle Avrupalı turistlerin alternatif destinasyonlara yöneldiğini söyledi. “Turistler İspanya ve Kanarya Adaları’na kaydı. Kıbrıs için beklemede kalıyorlar” diye konuştu.

“Tatil evleri sektörü zorluyor”

Kiralık tatil evlerinin oteller üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Beydağlı, bu işletmelerin yeterli denetime tabi olmadan faaliyet göstermesinin haksız rekabet yarattığını belirtti. “Otel sınıflandırması almadan kendilerini otel gibi pazarlıyorlar. Bu durum bizi ciddi şekilde etkiliyor” dedi.

“Maliyetler çok yüksek, denetim şart”

Artan girdi maliyetlerinin sektörü zorladığını dile getiren Beydağlı, hem maliyetlerin düşürülmesi hem de tatil evlerine yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Beydağlı: 2026 için umut yok

Hükümetten yeterli destek alamadıklarını ifade eden Beydağlı, mevcut koşullar altında 2026 turizm sezonuna ilişkin beklentilerinin de olumsuz olduğunu vurguladı. “2026’dan hiç umutlu değiliz” diyerek sektörün içinde bulunduğu durumu özetledi.