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Falyalı Suikastı'nda iki gözaltı daha iddiası

09 Şubat 2022 Çarşamba 23:12
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Falyalı Suikastı'nda iki gözaltı daha iddiası
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İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi bugün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye gitmeye çalışırken tutuklandı.

   Falyalı cinayetiyle ilgili çok sıkı tedbirler alan polis, her ihtimali göz önünde tutarak, adeta kuş uçturmuyor. Türkiye polisi ile kurulan istişare sonucu İstanbul’da 3 kişinin tutuklanmasının ardından bugün de Ercan’da şüpheli iki kişi tespit edildi.

  Polisin bu akşamki sorgusu ışığında, gerek görülürse iki şüphelinin, yarın mahkemeye çıkarılabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 10.02.2022 00:20
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