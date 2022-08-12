Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

Girne-Boğaz anayolu üzerinde saat 01.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında FV 333 plakalı araç sürücüsü Ercan Biçer direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı.
Araç sürücüsü Ercan Biçer (E-27) hayatını kaybetti, aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yapıcı (E-26) ise ağır yaralandı.
Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 acil sağlık servisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…