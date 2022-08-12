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Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!

12 Ağustos 2022 Cuma 05:13
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Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!


Girne-Boğaz anayolu üzerinde saat 01.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında FV 333 plakalı araç sürücüsü Ercan Biçer direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı.

Araç sürücüsü Ercan Biçer (E-27) hayatını kaybetti, aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Yapıcı (E-26)  ise ağır yaralandı.

Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 acil sağlık servisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…

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