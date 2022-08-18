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Feci kaza... 1 yaralı...

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 12:06
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Feci kaza... 1 yaralı...


Polis'in açıklaması şöyle:

18.08. 2022 tarihinde saat 09-30 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu 0-1 kilometreleri arasında güney istikametine doğru seyreden Çatalköy' de sakin Mustafa SIPAHİ (E-28) yönetimindeki HC 065 plakalı Volvo marka birleştirilen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp sağ yan kısmi üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif yaralanan Mustafa SİPAHİ Gime Dr Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alındı. Tahkikat devam etmektedir.

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