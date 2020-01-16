Feci kaza: 2 kişi ağır yaralandı!

Alsancak’ta akşam saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi.

Polis’ten verilen bilgi şöyle:Girne - Güzelyurt Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında (Alsancak dahili), saat 19.00 sıralarında, Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından, Niyazi Seylani'nin tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam edilirken, kazada yaralanan Alperen Aktürk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.