Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Feci kaza; 3 kişi yaralandı!

11 Aralık 2021 Cumartesi 09:26
891 Okunma
Feci kaza; 3 kişi yaralandı!
banner108

Mesarya köylerinden olan Türkmenköy ile Dörtyol arasında akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı.

Türkmenköy’den Dörtyok istikametine doğru RV 170 plakalı araç sürücüsü Şahin Aliyev, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Sabri Sabriler yönetimindeki HR 567 plaka araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu Sabri Sabriler, Ayşe Davulcular ve Şahin Alibey yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP’nin kontenjan adayları açıklandı
CTP’nin kontenjan adayları açıklandı
Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı
Polis Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı
Metal kapı ve panjur çaldı
Metal kapı ve panjur çaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim