Feci kaza; 3 kişi yaralandı!

Mesarya köylerinden olan Türkmenköy ile Dörtyol arasında akşam saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı.

Türkmenköy’den Dörtyok istikametine doğru RV 170 plakalı araç sürücüsü Şahin Aliyev, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Sabri Sabriler yönetimindeki HR 567 plaka araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu Sabri Sabriler, Ayşe Davulcular ve Şahin Alibey yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.