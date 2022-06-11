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Feci kazada 1 yaralı!

Sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 10:03
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Feci kazada 1 yaralı!
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Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.06.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolunun Hamitköy Çemberi ile Taşkent çemberi arasında, İsmail GÖK (E-20), yönetimindeki ED 912 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Kemal Elektrikçi (E-30) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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