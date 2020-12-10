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Feci kazada 2 yaralı!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda Türkeli kavşağı noktasında trafik kazası meydana geldi.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:14
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Feci kazada 2 yaralı!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda Türkeli kavşağı noktasında trafik kazası meydana geldi.

Birtan Timer (E-20), yönetimindeki JF 564 plakalı araç ile Alayköy'den Türkeli kavşağına doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Adviye Barker (K-44) yönetimindeki RV 090 plakalı aracın önünü takması sonucu çarpıştılar. Kaza sonunu yaralanan RV 090 plakalı araç sürücüsü Adviye Barker ve araçta yolcu olarak bulunan Gökmen Eser Barker (E-15) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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