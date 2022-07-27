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Feci kazada yaya yaralandı!

Girne'de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında 92 yaşındaki yaya hastanelik oldu.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:23
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Feci kazada yaya yaralandı!
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün, saat 11:10 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)'e çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen devam etmektedir.  Soruşturma devam etmektedir.

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