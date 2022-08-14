Feci kazanın detayları belli oldu!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.08.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde bulunan Özertaş Oto Elektrik isimli iş yeri önünde, Rasim SEVİNDİK(E-46) yönetimindeki PZ 789 plakalı araç ile batı istikamete doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe girip takla atmış ve sol tarafı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rasim SEVİNDİK ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin BALBAROS(E-57) ve Helin BALBAROS(K-20)’un kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.