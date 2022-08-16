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Feci kazanın detayları belli oldu

Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada, Gülay Suyolcu Macila yaralandı.

16 Ağustos 2022 Salı 15:47
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Feci kazanın detayları belli oldu


Polisten kazayla ilgili paylaşıla bilgi şu şekilde:

Bugün saat 12.00 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 1-2 km'leri arasında, Gülay Suyolcu Macila (K-43), yönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 16.08.2022 15:50
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