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Fem'art 2019 Kıbrıs 3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması gerçekleşti

16 Nisan 2019 Salı 19:35
Fem'art 2019 Kıbrıs 3. Uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması gerçekleşti
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“Fem’art 2019 Kıbrıs” isimli uluslararası Kadın Ressamlar Buluşması'nın 3’üncüsü Arif Albayrak küratörlüğünde gerçekleşti.

Açılışını Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın yaptığı Kadın Ressamlar Buluşması’nın  sergisi Crystal Rocks Otel’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar sergi açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikten dolayı mutluluk duyduklarını ve ilerleyen günlerde bu gibi etkinliklerin bölgede yapılmaya devam edeceğini belirterek, sergiye katkı koyan tüm sanatçıları kutladı.

Sergiye katılan ressamlar; Melnik Snezhana (Makedonya), Anita Monoscalco (İtalya), Ghadeer Hafez (Suudi Arabistan), Pooname Chandrik (Hindistan), Hristina Zafirovska (Makedonya), Elena Dalgıç (Kore), Alla Vostryakova (Ukrayna), Olga Eren (Kazakistan), Hatice Öz (Türkiye) olarak açıklandı.

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