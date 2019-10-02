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Ferzan Özpetek’in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak

İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 13’üncü uzun metrajlı filmi “Şans Tanrıçası”nın (La Dea Fortuna) İtalya için “iddialı” denilebilecek bir tarihte gösterime gireceğini söyledi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:33
Ferzan Özpetek’in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabına önceki gün ilk kez yeni filminin kısa tanıtım videosunu paylaşan Özpetek, takipçileri arasında heyecan yarattı. Tanıtım videosunda, yeni filmin İtalya’da vizyona giriş tarihinin 19 Aralık olduğu duyuruldu.

Daha önce kasım sonunda İtalya’da vizyona gireceği açıklanan ancak filmin dağıtımını üstlenen Warner Bros’un, “Şans Tanrıçası”nı beğendiği ve izledikten sonra karar değiştirerek diğer iddialı yapımların da gösterime gireceği 19 Aralık tarihini belirlediği öğrenildi.

Yönetmenlik kariyerinde 13’üncü uzun metrajlı filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Özpetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şans Tanrıçası”nın 19 Aralık’ta gösterilmesiyle ilişkin, “Diğer önemli filmlerin de vizyona girdiği iddialı bir dönemde gösterime giriyor.” dedi.

Başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz’ın yer aldığı bu filminde ortaya çıkan işten son derece tatmin olduğunu belirten Özpetek, son filmini, “duygu yüklü” şeklinde nitelendirerek sinemaseverlere ufak bir de ipucu verdi.

Ferzan Özpetek, Instagram’da paylaştığı tanıtım videosunda, Türk hayranlarının hemen dikkatini çeken Türkçe şarkı sürprizine de değindi.

Filmlerinde Sezen Aksu şarkılarına yer vermesiyle bilinen ünlü yönetmen, Şans Tanrıçası’nın ilk tanıtım videosunda da Sezen Aksu’nun seslendirdiği “Aldatıldık” bestesini kullandı.

Yönetmen Özpetek, “Bu şarkıyı Sezen Aksu’dan dinleyince çok beğenip aldım. Çok da iyi gidiyor. Gelen yorumları okuduğumda İtalya’da da çok beğenildiğini söyleyebilirim. Bizim Sezen ile yıllardır çok güzel iletişimimiz var. Böyle bir şey daha önce hiç olmadı. Bir filmimin tanıtımında ilk kez Türkçe şarkı oluyor. Filmde dört tane şarkı var, biri Sezen’in.” diye konuştu.

Özpetek, “Şans Tanrıçası”nın Türkiye’de ne zaman gösterime gireceğine dair henüz belli bir takvimin olmadığını da sözlerine ekledi.

(BRT)

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