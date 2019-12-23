Bu sabah Yenierenköy’de, meydana gelen trafik kazasında 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı hayatını kaybetti. Karabudaklı’nın rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı düşünülüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan velen bilgiye göre bu sabah saat 06:30 sıralarında, Yenierenköy’de, Şht Kenan Minir Sokak üzerinde, Yenierenköy’de sakin Fikret Karabudaklı, yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen rahatsızlanması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak beton sete çarpıp durdu.

Olay yerinde yaşamını yitiren Fikret Karabudaklı’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsosinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (BRT/PGM)