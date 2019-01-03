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Filistinli genç uyuşturucu ile yakalandı

03 Ocak 2019 Perşembe 19:52
Filistinli genç uyuşturucu ile yakalandı

(Kamalı Haber)

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Filistinli Sead Saeed Shanın dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  Narkotik şubede görevli polis, 02 Ocak 2019 tarihinde, Girne’de zanlının ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, henüz ifadeleri temin etmediklerini belirtti. Polis, zanlının daha önceden de benzer suçtan tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

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Yargıç Meltem Dündar zanlının 1 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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