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Filiz Besim: “Bir toplum, bir tarih ve bir kültür yok edilmeye çalışılıyor”

Eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, “Her ay ve sürekli olarak tamamen bilinçli bir şekilde toplumun sırtına yüklenen yükün farkında mısınız?” diye sorarak, “Bir toplum, bir tarih ve bir kültür yok edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2021 Pazar 12:30
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Filiz Besim: “Bir toplum, bir tarih ve bir kültür yok edilmeye çalışılıyor”

Eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, “Her ay ve sürekli olarak tamamen bilinçli bir şekilde toplumun sırtına yüklenen yükün farkında mısınız?” diye sordu.

Besim, “Bütçede açık var; para gelirse maaşlar ödenecek... Aşı gelirse insanlar aşılanacak... Para gelirse yollar yapılacak... Hastanemizi yapacaklar... Hele de Kıbrıs konusu bizim elimizde hiç değil ve daha buna benzer birçok konu... Toplum çaresiz bir ruh haline büründürülüyor” dedi.

Dr. Besim, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerin deyişiyle ‘ezikleniyor’

Ve ne acıdır ki; bu durum bilerek ve isteyerek yapılıyor. Bir toplum, bir tarih ve bir kültür yok edilmeye çalışılıyor.

Üç nesil savaş geçiren, ölen öldürülen ve her şeye rağmen direnen ayakta kalan bir toplumuz. Bilmelidirler ki; şu anda bize en karanlık günleri yaşatsalar da yılmayacağız. Direneceğiz, çalışacağız ve üreteceğiz.

İnadına bu topraklarda Kıbrıslı Türkler var olacak...”

Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimEski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim
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