Filiz Besim: Tüm sağlık çalışanlarının alnından öpüyorum

Koronavirüse yakalanan Filiz Besim'in açıklamaları:

Çok değerli dostlarım arkadaşlarım, ailem ve beni merak eden herkes. Biliyorsunuz daha önce temaslı olduğumu ve izole olduğumu yazmıştım.

Bu sabah hissettiğim birtakım bulgular nedeniyle hastaneye geldim.

Yapılan tetkikler sonucu sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi. Birçok telefona ve mesaja bakamadım. Ama merak etmeyim gayet iyiyim.

Tüm sağlık çalışanlarının alnından öpüyorum. Ne olur herkes kendine çok iyi baksın.

Söz veriyorum her gün yazacağım.

Sağlıkla kalın.