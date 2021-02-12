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Firari zanlı yakalandı
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Firari Mahkum Rus basınında!

Yakalanan firari Rus mahkumun hikayesi Rus basınına konu oldu.

12 Şubat 2021 Cuma 13:27
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Firari Mahkum Rus basınında!

Mert Özdeş

Vesti.ru'nun "Türk Yasaları Altaylı Manyağı Affetmeyecek!" başlığı ile yayınladığı haberde Russia Today'de yayınlanan habere de yer verildi!

Haberde Rusya'da 2015 yılında 4 kadına tecavüzden 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2019 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Satlaev serbest kalır kalmaz sahte kimlikle önce Kazakistan, sonra Türkiye ve ardından 19 Ağustos 2019'da Kuzey Kıbrıs'a geldi.

Gorno-altaisk'in haberine göre Satlaev, Rusya ile Kuzey Kıbrıs arasında diplomatik bir ilişki olmadığından yakalanması durumunda kendisinin Rusya'ya iade edilemeyeceğini düşünerek Kuzey Kıbrıs'a kaçtı.

Haberdeki görüntülerde ünlü bir Rus blogger ile uzun süre arkadaşlık yapan Satlaev'in görüntü vermekten çekinmediği dikkatlerden kaçmadığına vurgu yapıldı.

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