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Fırat Ataser: "Yoğun bakımdaki bölgemizde kalan vatandaşımızın durumu iyiye gidiyor"

Alsancak'ta ikamet eden bir kişinin Coronavirus (Covid-19) tedavisi devam ederken, Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser'den  bir açıklama geldi. Ataser,hastanın sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:46
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Fırat Ataser: "Yoğun bakımdaki bölgemizde kalan vatandaşımızın durumu iyiye gidiyor"

Alsancak'ta ikamet eden bir kişinin Coronavirus (Covid-19) tedavisi devam ederken, Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser'den  bir açıklama geldi. Ataser,hastanın sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada, bölgede ikamet eden vatandaş ile ilgili "Çok güzel bir haberi sizinle paylaşma ihtiyacı duydum .Corana virüsü nedeniyle hastahanede yoğun bakımda yatmakta olan ve bölgemizde kalan vatandaşımızın durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir "dedi.

Anahtar Kelimeler:
AlsancakFırat AtaserCoronavirüsCovid-19
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