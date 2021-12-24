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Fırıncılar Birliği kuruluyor!

Yerli un üreticileri ve ülke genelindeki bazı fırıncılar, düzenledikleri basın açıklamasıyla 'Fırıncılar Birliği' isimli bir birliğin olmadığını, yakında kurulacağını duyurdu.

24 Aralık 2021 Cuma 12:15
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Fırıncılar Birliği kuruluyor!
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Yerli un üreticileri ve ülke genelindeki bazı fırıncılar basın toplantısı yaptı.

Eziç Lefkoşa’da bugün 11.30’da gerçekleştirilen toplantıda ‘Fırıncılar Birliği’ konusuna da açıklık getirildi.

"Fırıncılar Birliği adı altında resmi bir birlik yok"

Konuyla ilgili sözü alan Bayram Özdaş, ‘Fırıncılar Birliği’ adı altında bir birliğin resmi olarak var olmadığını açıkladı.

Eskiden böyle bir birliğin olduğunu fakat Dernekler Yasası’nda yapılan değişiklik sonrasında mevcut derneğin düşmüş ve yeni bir derneğin kurulma ihtiyacının doğduğunu açıklayan Özdaş, yeni bir birliğin kurulma aşamasında olduğunu belirtti.

"Yakında yeni bir birlik kurulacak ve yönetim kurulu belirlenecek"

3 yıldır kurulum aşamasının sürdüğünü aktaran Özdaş, 8 fırıncının sürece dahil olduğunu ve yakın bir tarihte de son değişikliklerin yapılıp sonrasında da Yönetim Kurulunun belirlenmesiyle birlikte Fırıncılar Birliği’nin resmileşeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Son dönemlerde Fırıncılar Birliği Başkanı olarak Ömer Çıralı'nın yaptığı açıklamalar sonrasında fırıncıların "resmi olarak Fırıncılar Birliği yoktur" açıklamalarıyla birlikte konu gündeme gelmiş ve üretici firmalar yeniden açıklama yapma gereği duymuştu.

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