Artan döviz kurları bir çok üründe zamlara neden olurken bazı marketler haksız fiyat artışlarıyla adeta fırsatçılık yapıyor.

Sosyal medyada tepkiye neden olan bir paylaşımda, Girne’de faaliyet gösteren iki market arasındaki Nescafe Gold ürünün fiyat farkı dudak uçuklattı. Girne’de bir markette Nescafe Gold 44.50 TL’ye satılırken,bir başka markette aynı ürnün fiyatı 127,75 TL. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta aynı ürün 9 Euro'ya satılıyor yaklaşık 68 TL.

Vatandaşlar,aynı ülkede bu kadar ciddi fiyat farklarının olmasına isyan etti.