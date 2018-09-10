Artan döviz kurları bir çok üründe zamlara neden olurken bazı marketler haksız fiyat artışlarıyla adeta fırsatçılık yapıyor.
Sosyal medyada tepkiye neden olan bir paylaşımda, Girne’de faaliyet gösteren iki market arasındaki Nescafe Gold ürünün fiyat farkı dudak uçuklattı. Girne’de bir markette Nescafe Gold 44.50 TL’ye satılırken,bir başka markette aynı ürnün fiyatı 127,75 TL. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta aynı ürün 9 Euro'ya satılıyor yaklaşık 68 TL.
Vatandaşlar,aynı ülkede bu kadar ciddi fiyat farklarının olmasına isyan etti.
Son Güncelleme: 10.09.2018 14:52
Vatandaş da fiyatları araştırıp bütçesine göre alışveriş yapmayı öğrenecek. Fırsatçılara fırsat vermeyecek
tecavüzden kaçış yoksa zevk almaya bakıcaz gayri :)
Hükümetin adı hükümet. Hükmedemeyen hükümet. Hiçbir hükümet de zaten hükümedemedi. Tam liberal hırsızlık düzeni. O yüzden ülkeye talep var. Nüfus fenize taşacak. Allah versin. Bin beter olsun.
Hadi bakalım zerre kadar ciddiyetiniz varsa fırsatçıyı cezalandırın! Yoksa ciddiyetiniz kadar ciddiye alınacaksınız.
haklısın doğru söz hani bu iş için eleman bile alınmıştı napıyor o arkadaşlar.Ama işlem yapamazlar ki bir ürün zamlanmadan önce marketçinin haberi nasıl ki oluyorsa ceza da yazmazlar diye düşünüyorumBeğen (0) Beğenmedim! (0)