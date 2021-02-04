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Forbes Dergisi, Kuzey Kıbrıs'ı sahil kıyısında en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterdi

Amerikan Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, Kuzey Kıbrıs 2021’de dünya genelinde sahilkıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:51
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Forbes Dergisi, Kuzey Kıbrıs'ı sahil kıyısında en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterdi

Amerikan Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, Kuzey Kıbrıs 2021’de dünya genelinde sahilkıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterildi.

Kathleen Peddicord tarafından kaleme alınan yazıda, denize nazır gayrimenkul konusunda en iyi fırsatı sunan ülkeler, kuzey Kıbrıs, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize olarak sıralandı.

Araştırmada 70-100 mertrekarelik, 2 yatak odalı,  2 banyosu olan daire fiyatları ve yaşam maliyeti baz alındı.

Yazıda Kuzey Kıbrıs’ın Amerikalıların listesinde en en üst sırada yer almasa da, Akdeniz ülkeleri arasında özellikle yaşam maliyeti olarak en iyi fırsatı sunduğu kaydedildi.

Kathleen Peddicord, Kuzey Kıbrıs’ı güvenli olduğunu, iyi bir turizm altyapısı ile Fransa ve İtalya gibi diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlar sunduğunu, 75 bin dolara deniz gören bir daire alınabileceğini belirtti.

Yazıda özellikle İskele bölgesine değinildi ve en güzel kumsallara sahip bu bölgenin, deniz ürünleriyle de bilindiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs’ın, sahil kıyısında, emekli bütçesiyle lüks standartlarda bir hayat geçirmek isteyenlerin listesinin en üst basamağında yer alması gerektiği ifade edildi.

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