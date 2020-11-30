Fota köyünde bir pozitif vaka, temaslıları takip altında

Dağyolu (Fota) köyünde bir pozitif vakaya rastlandı.

Köy muhtarı Mustafa Çavuşoğlu'ndan elde edilen bilgilere göre söz konusu şahsın ailesi, temaslı takip kapsamında izole altına alındı, PCR testleri yapılmaya başlandı.

Muhtar Çavuşoğlu, test sonucu pozitif çıkan vatandaşın, Güney Kıbrıs'ta çalıştığını ve virüse Güney'de maruz kalmış olabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, gerekli olması halinde Sağlık Bakanlığı'ndan tüm köy halkına test yapılmasını talep edebileceklerini de ifade etti.

KIBRIS POSTASI