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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım’da Adaya Gelmesi Bekleniyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:16
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Kasım’da Adaya Gelmesi Bekleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmelerde bulunmak ve iki ülke

arasındaki bir dizi anlaşmayı açıklamak amacıyla, Kasım ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Haber Ajansı’na( KİPE) dayanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ada’ya geliş tarihinin, Kıbrıs Üniversitesi “StelyosYoannu Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi”nin 22 Kasım’da açılacak olmasıyla ilişkilendirildiğini yazdı. 

Gazete söz konusu projenin tasarımının, ünlü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından yapıldığını, bu çalışmanın özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından takdir edildiğini belirtti.
Macron’un açılışa katılma isteğini dile getirdiğini belirten gazete, yine KİPE’ye dayanarak Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Konstantinos Hristofidis’e, Macron’un açılışa katılma isteğini aktardığını yazdı. 

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Anahtar Kelimeler:
MacronFransaHaberKKTC
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ER 2018-09-10 14:31:43

KIBRISA DEĞİL GÜNEY KIBRISA GELİYOR DESEK DAHA DOĞRU OLUR

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