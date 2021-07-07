Fuat Oktay: Kıbrıs konusunda duruşumuz net, hiçbir zaman değişmeyecek

Görüşmeden önce basına açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2 günlük KKTC ziyaretinin iki ayağı olduğunu belirterek, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ziyareti olacak. Bu yüzden hem hazırlık anlamında hem fiilen devam eden projeleri yerinde görmek için KKTC’de bulunmaktayız” dedi.

"20 TEMMUZ RUM-YUNAN İKİLİSİNİN OYUNUNA SON VERİLDİĞİ TARİHTİR"

20 Temmuz tarihinin, Kıbrıs Türkleri için önemli bir tarih olduğunu işaret eden Oktay, “20 Temmuz, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavultuğu tarihtir. EOKA zihniyetinin, ENOSİS hayalleriyle adanın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkünü azınlık hale getirmeye çalışan işgalci Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir” diye konuştu.

İşgalcilerin bugün de gerçekleri çarpıtma çabası içinde olduğunu söyleyen Oktay, “Buna hiçbir zaman muaffak olamayacaklar. Kıbrıs Türkü adanın asli unsurudur. Adayı işgal edenler bunu bir gün görecek” dedi.

"DÜNYAYA MESAJIMIZI VERDİK, DURUŞUMUZ NET"

Egemen eşitlik temelindeki çözümün dünyaya verilen en net mesajlardan biri olduğunu kaydeden Oktay, AB’yi işaret ederek, şunları söyledi:

“Bazı yerlerden çarpık açıklamalar yapıldığını duyuyoruz. 5+BM görüşmelerine gözlemci olarak katılmak isteyip de, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmeye çalışmasına destek veren yapının çarpık açıklamaları olsa da bizim duruşumuz nettir, hiçbir zaman da değişmeyecektir.”

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN KKTC İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendi ayakları üzerinde duran, üreten KKTC için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Oktay, ulaşım, sağlık, Koronavirüsle mücadele, sanayi altyapısının oluşturulması, gençlik ve spor alanlarına da katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Üreten Kıbrıs için Meclis'in katkısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oktay, "Meclis'teki her bir üyeye, egemen ve üreten KKTC'nin inşa edilmesi için yasama çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI