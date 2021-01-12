Lefkoşa Miracle Hospital’da estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, Kovid-19 pozitif çıktığını açıkladı
Garanti: Temaslılarıma bildiririm
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Garanti, temaslı olabileceği kişilere seslenerek, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi
Garanti’nin açıklaması şu şekilde;
“Covid pozitifim!
Temaslılarımı bildirdim!
Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!
Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin!
(Bana çoook dikkat etmek “bile” yetmemiş!!!)