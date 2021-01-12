Lefkoşa Miracle Hospital’da estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, Kovid-19 pozitif çıktığını açıkladı

Garanti: Temaslılarıma bildiririm

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Garanti, temaslı olabileceği kişilere seslenerek, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi

Garanti’nin açıklaması şu şekilde;

“Covid pozitifim!

Temaslılarımı bildirdim!

Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!

Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin!

(Bana çoook dikkat etmek “bile” yetmemiş!!!)