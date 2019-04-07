GAÜ 6. Tiyatro Günleri “Hoş Geldin Boyacı” Oyunuyla Tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi 6. Tiyatro Günleri, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in yer aldığı “Hoş geldin Boyacı” oyunuyla tamamlandı.

’den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Dr. Levent Suner, GAU 6.Tiyatro Günleri’nin kapanış konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle bugün için “Hoş Geldin Boyacı” oyunu ekibine, Sayın Erdal Özyağcılar’a, Sayın Berna Laçin ve Sayın Gözde Çetiner’e çok teşekkür ediyorum. 6 yıldır tiyatro festivalimizi gerçekleştiriyoruz, bu yılda tiyatrolarımıza gelen; sahip çıkan, salonu dolduran bütün izleyicilere ve bu yılda festivalde emeği geçen herkese binlerce teşekkür ederiz. 7. Tiyatro Günleri’nde görüşmek üzere.”