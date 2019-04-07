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GAÜ 6. Tiyatro Günleri “Hoş Geldin Boyacı” Oyunuyla Tamamlandı

07 Nisan 2019 Pazar 14:53
GAÜ 6. Tiyatro Günleri “Hoş Geldin Boyacı” Oyunuyla Tamamlandı
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Girne Amerikan Üniversitesi 6. Tiyatro Günleri, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in yer aldığı “Hoş geldin Boyacı” oyunuyla tamamlandı.

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GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Dr. Levent Suner, GAU 6.Tiyatro Günleri’nin kapanış konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle bugün için “Hoş Geldin Boyacı” oyunu ekibine, Sayın Erdal Özyağcılar’a, Sayın Berna Laçin ve Sayın Gözde Çetiner’e çok teşekkür ediyorum. 6 yıldır tiyatro festivalimizi gerçekleştiriyoruz, bu yılda tiyatrolarımıza gelen; sahip çıkan, salonu dolduran bütün izleyicilere ve bu yılda festivalde emeği geçen herkese binlerce teşekkür ederiz. 7. Tiyatro Günleri’nde görüşmek üzere.”

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ
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