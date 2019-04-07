GAÜ 6. Tiyatro Günleri “Hoş Geldin Boyacı” Oyunuyla Tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi 6. Tiyatro Günleri, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in yer aldığı “Hoş geldin Boyacı” oyunuyla tamamlandı.
“Öncelikle bugün için “Hoş Geldin Boyacı” oyunu ekibine, Sayın Erdal Özyağcılar’a, Sayın Berna Laçin ve Sayın Gözde Çetiner’e çok teşekkür ediyorum. 6 yıldır tiyatro festivalimizi gerçekleştiriyoruz, bu yılda tiyatrolarımıza gelen; sahip çıkan, salonu dolduran bütün izleyicilere ve bu yılda festivalde emeği geçen herkese binlerce teşekkür ederiz. 7. Tiyatro Günleri’nde görüşmek üzere.”