GAÜ Bünyesinde Çalışan Personele Hizmet İçi Eğitim Programları Verilmeye Başlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Genel Sekreterlik iş birliğinde, GAÜ bünyesinde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programları verilmeye başlandı.

Eğitim programının ilk bölümünde, “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda gerçekleşen hizmet içi eğitim programı hakkında GAÜSEM'den yapılan açıklamada, eğitimle, personelin İSG konusunda farkındalıklarının arttırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Katılımcıların günlük hayatta karşılaşabilecekleri acil durumlarla baş edebilmelerine katkı sağlayacak yönde eğitim verildiği belirtilen açıklamada, programın sonunda yapılan sınavda başarılı olan personelin, sertifika alamaya hak kazandığı ifade edildi.

GAÜ hizmet içi eğitim programının ikinci bölümünde ise KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü personeli tarafından, üniversitenin akademik ve idari personeline, “Yangın ve Tahliye” konusunda uygulamalı eğitim verildi.