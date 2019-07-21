GAÜ Drama Ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz'da

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, Özel Yetenek Sınavı iki aşamada gerçekleştirilecek.

Sınavı kazanan adaylar 4 yıllık akademik eğitimlerini GAÜ Kıbrıs Kampüsü’nde tamamlayacaklar.

Kontenjanın 15 kişiyle sınırlı olduğuı sınava son başvuru tarihi 22 Temmuz olarak açıklandı.

Sınav 23 Temmuz Salı günü saat 14.00’te “GAÜ Ankara Ofisi, Atatürk Bulvarı, No:127 Selcan İş Hanı Kat: 4 No: 403 Bakanlıklar / Ankara” adresinde gerçekleştirilecek.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.droy.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi ya da; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.