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GAÜ Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 20 Eylül’de…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 20 Eylül Cuma günü yapılacak.

15 Eylül 2019 Pazar 15:40
GAÜ Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 20 Eylül’de…

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yapılan açıklamada, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağı belirtilirken, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağı ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Yetenek Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların http://education.gau.edu.tr/muzik ogretmenligi bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, [email protected]adresine iletmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜMüzik Bölümü Yetenek Sınavı
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