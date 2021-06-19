GAÜ ve KAÜ’den 2020-2021 Mezunlarına Unutulmaz Bir Tören

GAÜ 35’inci dönem mezuniyet törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Millet Vekillleri, , Sivil Savaunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Adına Ahmet BozdağGirne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üst düzey Devlet yetkilileri, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker, KÜB Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Lent Taner, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ömer Camcı, Uluslararası Final Üniversitesi Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ ve KAÜ Akademik ve İdari Kadrosu ile velileri ve mezunlar katıldı.



GAÜ’nün 35’inci dönem ve KAÜ’nün 4’üncü dönem Mezuniyet Töreni; geçmişten günümüze Kıbrıs medeniyetlerini temsil eden Şovalye ve Yeni Çeri kıyafetleri ve atların geçişi, mezunlar ve Akademik kadronun görkemli geçiş töreni ile başladı.



GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’ın açılış konuşması ile başlayan törende, Prof. Dr. Haydar, Mezuniyet törenlerinin anlam ve önemininin tartışılmaz olduğunu belirterek, birlikte ve yüzyüze kutlamaların, bir çok duygunun karşılıklı paylaşılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Ali Haydar konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

“Sizler yapacağınız çalışmalarla, yenilikçi düşüncelerle geleceğe yön vereceksiniz”

“GAÜ, belirsizliklerin ve endişelerin hakim olduğu pandemi sürecinin her iki yılındada yüzyüze mezuniyet töreni gerçekleştiren, bu duyguları, bu atmosferi canlı olarak mezunları ile paylaşan ender üniversitelerden biri olmuştur. Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde geçen sene olduğu gibi bu senede öncülük eden Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar'a ve katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili öğrenciler. Sizler yapacağınız çalışmalarla, yenilikçi düşüncelerle geleceğe yön vereceksiniz. Sizler almış olduğunuz bu eğitimle geleceğin başarılı mühendisleri, mimarları, sağlıkçıları, eğitimcileri, hukukçuları ve birçok alanın başarılı bireyleri olacaksınız. Bugün burada olmanıza; bugünlere gelmenizde emeği geçen başta hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan ailelerinize ve sizlere en iyi şekilde eğitim veren hocalarınıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri canı gönülden kutluyorum, hayat boyu başarılar diliyorum.”



KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci konuşmasında, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak, genç bir üniversite olmasına karşın 4. Mezuniyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, her geçen yıl artmakta olan akademik programları ve öğrenci sayısıyla birlikte, yalnızca Lefkoşa Surlariçi Bölgesi’nin değil, bulunduğu coğrafyanın da yükselen bir değeri haline geldiklerini belirtti.

Prof. Dr. Keçeci konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve çok seviyoruz”

“Belirlenen misyon çerçevesinde, doğru amaçlarla, doğru hedeflere ulaşabilmek için dürüst ve etik çerçevede çalışma olanağı bulduğum tüm idari ve akademik personelimize de ayrıca teşekkürü borç bilirim.

Eğitim kalitesinin yanı sıra, en önemli misyonu, bulunduğu bölgenin tarihi dokusunu ve kültürünü koruyarak yaşatmak olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi; attığı her adımda, söylediği her sözde koruyucu, birleştirici ve üretici olmuştur. Eğitim süreçleri, etkinlikleri, işbirlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri, akademik çatı altında bilim, sanat ve toplum üçlemesiyle hayat buluyor.

Sevgili Mezunlar,

Tarihi, kültürü, doğası ve insanıyla birlikte, eşi benzeri olmayan bu güzel Ada’da, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim aldınız. Kıbrıs’ta biriktirdiğiniz güzel anıları, güzel insanları unutmayın. Gittiğiniz her yerde bu toprakları, insanları, kültürünü ve üniversitenizi en doğru şekilde temsil edin. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve çok seviyoruz.”

Akpınar: “GAÜ olarak bizler, kendimizi Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adadık”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar konuşmasında, öğrencilerin; meşakkatli ve bir o kadar zor olan eğitimlerini tamamlayarak, bugün Kıbrıs’ın en güçlü üniversitelerinden birisinden mezun olmanın kıvancını yaşadığını, GAÜ olarak ta, 35.yıl mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Akpınar konuşmasının devamında şunları söyledi;

Geçtiğimiz 35 yılda üniversitemizin aynı dönem üniversiteleri içinde ve ülkemizdeki diğer üniversitelere göre; gerek globalleşme kapsamında, gerek en gelişmiş ve en değişime açık üniversitesi olması konusunda koruduğu misyon açık bir gerçektir. GAÜ olarak bizler, kendimizi Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adadık. Çünkü, William Butler Yeats'in dediği gibi eğitim bir kovanın doldurulması demek değildir; bir ateşin yakılmasıdır.

Bu üniversiteyi tercih ederken, kapısından girdiğiniz andan itibaren farklılığı hissettiğiniz o ilk günün heyecanı ile bugünkü son günün heyecanı hatırınızda kalacak ve bunun heyecanını hayatınızın sonuna kadar hissedeceksiniz. Bugünden sonra hem kendi hayatınıza, etrafınıza, ülkenize ve insanlığa ışık olma vaktidir.

“GAÜ’den aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz”

GAÜ mezunu olarak soru sorabilme, bu soruları etraflıca düşünebilme, araştırma, keşfetme, yaratıcı olma yetilerine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkacak bütün zorlukları da bu eğitim perspektifinde analiz ederek, rasyonel ve reel düşünerek bütün ön yargılardan uzak durarak değerlendirmeniz her açıdan önemlidir. Bu günlere gelmenizde sizin de büyük fedakarlıklarınız ve büyük sabırınız yatıyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nde aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz ve bu alanlarda insanlığa fayda sağlamaya hazırsınız. Sizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarınız değildir, diplomanın arkasını sizin hangi birikim ve deneyimle doldurduğunuzdur.

Hayatlarımızı yeniden yapılandıran bu pandemi döneminde mezun olurken değişen yeni bir ekonomik düzene, yeni bir dünyaya ve yeni bir geleceğe, artan sağlık farkındalığıyla ve bilimin daha büyük önem arz edeceği bir çağa adım atıyorsunuz. Geçmişte yaşamış atalarımızın elinde günümüzde kullandığımız teknoloji yokken bile yaşadıkları zorluklara getirdikleri çözümleri , insan azminin ve hayal gücünün önemini düşünün , şu an yaşadığımız pandemi döneminden 100 yıl önce , ispanyol gribi için ne bir aşı ne de korunacak bir ilaç vardı. Ama şu an bilim sayesinde; hem de Türk bir çift sayesinde, tüm dünya pandeminin sonunu konuşabiliyor.

“Azimli ve istekli olduğunuz taktirde başaramayacağınız hiçbir şey olmayacak”

Siz globalleşen dünyanın ve her gün daha da ilerleyen bilimin yardımı ile çok daha büyük şeyler başaracaksınız. Jeff Bezos’un Amazon’u , Bill Gates’in Microsoft’u , William Harley ve Arthur Davidson’ın Harley Davidson’ı bir garajda kurduğu gibi başta hiçbir şeyiniz olmayabilir ama azimli ve istekli olduğunuz taktirde başaramayacağınız hiçbir şey olmayacak, önünüzde de kimse duramayacak.

“Klişeleri yıkın ve başarısızlıktan asla korkmayın”

Hayatınızın her döneminde karşınıza karamsar ve negatif kişiler çıkacak. Onlara sakın kulak asmayın. Ulaşmayı tutkuyla istediğiniz hedefinizi hayal edin. Kendinize güvenin ve istediğinizi alın. Klişeleri yıkın ve başarısızlıktan asla korkmayın.

Güngördü: “Çok güzel bir şehirde öğrencilik geçirdiniz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü gerçkeleştirdiği konuşmasında, pandemi döneminde Girne'de yaşadıklarının özünde üniversiteler olmadan ve şehirde öğrenci olmadan ne olduğunu ancak 2 yıl içerisinde çok daha net bir şekilde gördüklerini belirterek, bir kentte üniversitelerin olmasının, öğrencilerin olmasının çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

Güngördü konuşmasının devamında;

“35 yıl önce Belediye'de göreve başladığımda GAÜ, Yeni Liman'da bir küçük ofiste kurulmuştu. O günlerden bugüne kocaman bir kampüs olmasında ortaya koyulan azim, enerji ve kararlılık hepimiz için örnek olacak niteliktedir. “Bir aile gelir, bir kentin kaderini değiştirir”. Sosyal yönden, kültürel yönden, ekonomik yönden öğrenciler bir kentin gelişmesinde en büyük role sahiptir.

Öğrencilerimiz, mezunlarımız çok güzel bir şehirde öğrencilik geçirdiniz. Çok güzel bir üniversitede okudunuz ve çok güzel bir üniversiten mezun olup ülkelerinize geri dönüyorsunuz. Pandemi döneminin çeşitli zorluklarına rağmen yüzyüze eğitim yapabilmenin, yüzyüze diploma töreni yapabilmeninde mutluluğunu yaşadınız. Hepinizi kutluyorum. Sevgi, barış ve sağlık içinde uzun ömürler diliyorum.Bundan sonra ki yaşamınızda da sizlere başarılar diliyorum.”

Amcaoğlu: “Mezunlarımıza uzun ve başarılı gelecek diliyorum”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştiridiği konuşmasında, özellikle pandemi döneminde yükseköğretimde yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ettikleirni belirterek, 2021-2022 döneminde eğitimde ki sıkıntıları aşma konusunda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Amcaoğlu konuşmasının devamında;

“Geldiğimiz noktada Kıbrıs Türk mücadele tarihinin bugünlere taşıdğı bu topraklar üzerinde üniversiteler bu tarihin gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük.

Bizim en büyük görevimiz, en büyük temennimiz üniversitelerimiz ile birlikte onların omuzlarında, yükseköğrenimin bizim gösterdiği doğrultuda ilerlemekten başka bir şey değildir. Bu yolda hiç bir taviz vermeden ilerleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Hem akademisyenlerimizi, hem öğrencilerimizi hemde ailelerimizi yürekten kutluyorum, uzun ve başarılı gelecek diliyorum”

Konuşmaların ardından, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç ve Beraberinde ki ekip tarafından Ney dinletisi ve Semazen gösterisi, Indian Fült Dinletisi ve GAÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Müzüik dinletisi gerçekleşti.

Ardından, üniversite birincileri mezunlar adına konuşmalarını gerçekleştirerek aileleirine ve arkadaşlarına anlam ve duygu yüklü mesajlar verirken, GAÜ ve KAÜ 2020-2021 Akademik yılı Doktora, Yüksek Lisans, Lisans ve Ön Lisans Mezunları diplomaları alarak, gelecek hayatlarına attıkları ilk adımın mutluluğunu yaşadı.

Tören, görkemli bir havai fişek gösterisi ve öğrenciler için hazırlanan parti ile sona erdi.