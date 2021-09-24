Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme soruşturması derinleşiyor

Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Tarkan Kazım Ozansoy, Ahmet Ateş ve Mehmet Tunç Altuoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 19:30
60 Okunma
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme soruşturması derinleşiyor
banner108

 Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Tarkan Kazım Ozansoy, Ahmet Ateş ve Mehmet Tunç Altuoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan’da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ahmet Ateş’in polise zanlılar Tarkan Kazım Ozansoy ve Mehmet Tunç Altuoğlu ile birlikte müştekinin evinin yakınına gittiklerini ayrıca zanlı Ozansoy’un arabadan beyzbol sopası alıp zanlı Altuoğlu ile birlikte müştekinin evine gidip, bir süre sonra koşarak arabaya döndüklerini anlattığını söyledi.
Polis, zanlılar ile müştekinin arasında husumet olmadığını ve meselede azmettiren başka zanlı olma olasılığı olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alagadi ve Kaplıca’da 20 kilo katran topladığı açıklandı
Alagadi ve Kaplıca’da 20 kilo katran topladığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşecek
Erhürman’dan Arıklı’ya: “Bari ağzınızı toplamayı becerin!”
Erhürman’dan Arıklı’ya: “Bari ağzınızı toplamayı becerin!”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim