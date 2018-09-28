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Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor. 

28 Eylül 2018 Cuma 14:42
Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor

KTGB’den verilen bilgiye göre, Birlik Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’un gündemi şöyle:
“Açılış ve Yoklama; Divan Başkanlığının Oluşturulması; Başkanın Konuşması; Faaliyet ve Mali Raporların Sunulması; Raporların Aklanması; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu'nun Seçilmesi, Dilek ve Temenniler.”

Bu arada Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği Tüzüğü’nün 15. Maddesi’ne göre yarın yapılacak Genel Kurul’un 24 saat öncesinde Yönetim Kurulu adaylığı için başvuran Gazeteciler Birliği üyeleri şöyle: 
“Ali Cansu, Artun Çağa, Dilek Öncül Kodan, Fatma Arpalıklı, İbrahim Güneşer, Mustafa Kortun, Sami Özuslu, Simge Çerkezoğlu, Tarkan Kavaz.”

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