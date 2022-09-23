Gazeteciye saldırı

Güney Kıbrıs’ta spor editörü gazeteci Andreas Kakullis’in, görevi başındayken saldırıya uğradığı belirtildi.
Alithia gazetesi, Kakullis’in, APOEL-Omonia arasındaki “Eleftheria’”daki “Süper Cup” futbol mücadelesini görevi gereği izlerken seyirciler tarafından fırlatılan sandalye sonucu başından yaralandığını ve derhal hastaneye kaldırıldığını yazdı.
Başından yaralanan Kakullis’e, hastanede 15 dikiş atıldığını yazan gazete, Rum Spor Yazarları Birliği ve Rum Gazeteciler Birliği’nin birer açıklama yaparak olayı kınadıklarını da belirtti.