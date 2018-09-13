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Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'ne katılan Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yetişkin ekibini kabul etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:39
Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Kuşadası Belediyesi ve IFDO (İnternational Folk Dance Organization) sponsorluğunda düzenlenen ve 7 ülkeden 14 grup 455 dansçının katıldığı festivalde Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu başarılı performansıyla ülkemizi temsil etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 3. Uluslararası Kuşadası Halk Dansları Festivali'ne katılan ekibinin başarılı olacağını bildiklerini, ülkemizi ve belediyeyi iyi bir şekilde temsil etmelerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

Halk danslarının hem yetişkinler ekibine hem de altyapıdan yetenekli gençlere imkan yaratmaya devam edeceklerini belirten Başkan İsmail Arter, Eylül ayında yeni kayıtlara başlayan halk danslarına ne kadar çok katılım olursa gençlerin kendi gelişimleri için de faydalı olacağını, sadece ders değil kültür ve sanat faaliyetlerinin de gerekli olduğunu kaydetti.

Başkan İsmail Arter, eğitmenlere verdikleri hizmetlerden dolayı, Mağusa Gelişim Akademisi sorumlusuna, Meclis Üyesi Emel Çapkıner’e temsiliyet konusunda yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

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Gazimağusaİsmail ArterUluslararası Kuşadası Halk Dansları FestivaliGündemKıbrıs
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