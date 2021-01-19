Gazimağusa'da 11 mülteci tespit edildi

KKTC hudutlarına 11 kişi kaçak olarak getirilen mültecilerden yakalanan 6 kişi, diğer 5 mültecinin kendilerinden ayrılarak başka bir yöne gittiklerini söyledi.

Yakalanan mülteciler, adaya geldiklerinde bilmedikleri bir bölgeye gizlendiklerini ve ardından tanımadıkları bir kişinin kendilerini alarak Mağusa sınırına götürdüğü söyledi.

Yakalanan 6 kişilik grup polis tarafından PCR testi yapılmak üzere ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da polis eşliğinde pandemi oteline yerleştirildi.

Diğer kaçak 5 mültecinin arama çalışmaları polis tarafından devam ediyor.