Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Gazimağusa'da 11 mülteci tespit edildi

Dün akşam saatlerinde Gazimağusa sınırı yakınlarında 6 mülteci yakalandı.

19 Ocak 2021 Salı 13:01
745 Okunma
Gazimağusa'da 11 mülteci tespit edildi

KKTC hudutlarına 11 kişi kaçak olarak getirilen mültecilerden yakalanan 6 kişi, diğer 5 mültecinin kendilerinden ayrılarak başka bir yöne gittiklerini söyledi. 

Yakalanan mülteciler, adaya geldiklerinde bilmedikleri bir bölgeye gizlendiklerini ve ardından tanımadıkları bir kişinin kendilerini alarak Mağusa sınırına götürdüğü söyledi.

Yakalanan 6 kişilik grup polis tarafından PCR testi yapılmak üzere ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da polis eşliğinde pandemi oteline yerleştirildi.

Diğer kaçak 5 mültecinin arama çalışmaları polis tarafından devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev-İş, BES ve Hür-İş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü iş bırakma eylemi yapılacak
Dev-İş, BES ve Hür-İş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü iş bırakma eylemi yapılacak
‘Asgari ücret’ masada
‘Asgari ücret’ masada
ESENYEL; “KUZEY KIBRIS TURİZMİ İÇİN KIRMIZI ALARM”
ESENYEL; “KUZEY KIBRIS TURİZMİ İÇİN KIRMIZI ALARM”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim