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Gazimağusa'da feci kaza

Direksiyon hakimiyetini kaybedip inşaata girdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:52
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Gazimağusa'da feci kaza

Gazimağusa Sosyal Konutlar bölgesinde abant sokakta bugün saat 11.40 sıralarında HG 939 Plakalı araç, aşırı sürat nedeniyle sağa mecburi dönüş yapması gerekirken karşıdaki panolarla kapalı inşaat alanına girdi.


Kaza esnasında dumanlar arasında kalan ancak alev almayan araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Bölge sakinleri ilgililere defalarca söylemelerine rağmen tedbir alınmadığını ve bu yolda 3 kedinin araçlar tarafından çiğnendiğini belirtti.

(MHA)

Son Güncelleme: 08.04.2020 14:56
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKaza
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