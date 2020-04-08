Gazimağusa'da feci kaza

Gazimağusa Sosyal Konutlar bölgesinde abant sokakta bugün saat 11.40 sıralarında HG 939 Plakalı araç, aşırı sürat nedeniyle sağa mecburi dönüş yapması gerekirken karşıdaki panolarla kapalı inşaat alanına girdi.



Kaza esnasında dumanlar arasında kalan ancak alev almayan araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Bölge sakinleri ilgililere defalarca söylemelerine rağmen tedbir alınmadığını ve bu yolda 3 kedinin araçlar tarafından çiğnendiğini belirtti.

(MHA)