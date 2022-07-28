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Gazimağusa'da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor

Gazimağusa'da asayiş operasyonu hız kesmeden devam ediyor. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 14:35
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Gazimağusa'da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor
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İlçede yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken ülkede izinsiz ikamet etmekte olan kişiler de birer birer tespit ediliyor.  

Çoğunluğunu üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu izinsiz ikamet ve uyuşturucu madde suçları Gazimağusa mahkemesinin de gündemini oldukça meşgul ediyor.

Gazimağusa'da bir apartmanın 6 numaralı dairesine polis ekiplerince yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken dairede birlikte kalmakta olan 5’i ikamet izinsiz 6 kişi tutuklandı.

Polis zanlıların 2021 yılından beridir KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. 

Yargıç Mine Gündüz, zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA

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