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Gazimağusa'da trafik kazası!

Mağusa'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
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Gazimağusa'da trafik kazası!

Mağusa'da dikkatsizlik yine kaza getirdi.

Mehmet Alan yönetimindeki KD 469 plakalı araç ile Osman Ebru yönetimindeki LF 019 plakalı araçların çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada araç sürücüleri ve KD 469 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Muhammet Eren Alan yaralanarak kaza yerine gelen ambulanslarla Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYA DİKKATSİZLİK SEBEP OLDU

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza, 20.45 sıralarında 38 yaşındaki Mehmet Alan yönetimindeki KD 469 plakalı araç ile isimsiz servis yolundan dikkatsizce Halil Hamza Yolu Sokağa giriş yapması sonucu o esnada, sokak üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Osman Ebru yönetimindeki LF 019 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. 

Kaza sonucu yaralanan yaralanan her iki araç sürücüsü ile KD 469 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Muhammet Eren Alan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NADİRE BAHADİ / KIBRIS POSTASI

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