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Gazimağusa'da uyuşturucu

Gazimağusa’da yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
Gazimağusa'da uyuşturucu
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Gazimağusa’da yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

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Polisin açıklamasına göre, isminin baş harfleri J.A.L. olan 28 yaşındaki gencin kaldığı yurt odasında polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve bir parça foil kağıdı ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.S.’nin (E-25) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

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GazimağusadaUyuşturucuTutukluHaberKıbrıs
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