Gazimağusa'da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.

Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.