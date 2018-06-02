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Gazimağusa'da uyuşturucu

Polis Mağusa'da bir şahıs ve araçta yaptığı aramada uyuştu olduğuna inanılan madde ele geçirdi...

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:56
Gazimağusa'da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.

Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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umit tekin 2018-06-02 15:19:35

Uyusturucu illeti gittikce Magusa bolgesinde cok artis gostermistir. Cunku bazi hatiri sayili kisiler sigara kacakciligi yaninda bu isi de yapmaktadirlar .Ayrica bunlara da yardim eden kilit noktalardaki sahislardir.

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