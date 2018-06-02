Gazimağusa'da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.
Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Uyusturucu illeti gittikce Magusa bolgesinde cok artis gostermistir. Cunku bazi hatiri sayili kisiler sigara kacakciligi yaninda bu isi de yapmaktadirlar .Ayrica bunlara da yardim eden kilit noktalardaki sahislardir.