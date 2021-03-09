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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

09 Mart 2021 Salı 09:26
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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

8.3.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Ö.A.(E-31)’nın kalmakta olduğu ikametgahında ve iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 186 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, plastik tabak ve kesik pet şişe altı parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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KKTC Gazete Manşetleri / 09 Mart 2021
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