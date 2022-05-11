Gazimağusa kadına şiddet!

Birlikte kaldığı eşlinin ilişki teklifini kabul etmeyip cinsel saldırıda bulunan, darp edip tişörtünü yırttıktan sonra polise gitmesi halinde öldürmekle tehdit eden İ.C ileride yargılanmak üzere KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Zanlı bugün 11.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “cinsel saldırı, şiddet tehdidi, kasti hasar ve darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Meltem Uçar’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 04.05.22 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, zanlının Gazimağusa’ da birlikte kalmakta oldukları apartman dairesinde, kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle tartıştığı eşi E.Ç.C ’yi darp ettiğini, göğüslerini elleri ile sıkıp cinsel saldırıda bulunduğunu, tişörtünü yırtıp kasti hasara uğrattıktan sonra müştekiye hitaben “polise gidip şikâyet edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, yapılan PCR testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındığını ve mahkeme huzuruna getirilemediğini belirten tanık polis, bu süre içerisinde tahkikatın tamamlandığını söyledikten sonra, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 12 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, şartları yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 2 ay’ ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)