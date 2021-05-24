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Gazimağusa - Karpaz anayolunda feci kaza!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:06
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Gazimağusa - Karpaz anayolunda feci kaza!

Bugün saat 14:40 sıralarında,  Gazimağusa - Karpaz Anayolunun 25-26'nci km'leri arasında,  Buse Açık (K-26), yönetimindeki JK 982 plakalı araç ile Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yan kısmı üzerinedevrilmiştir.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Buse Açık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde köprücük kemiği kırığı teşhisi sonrası Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.05.2021 17:16
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